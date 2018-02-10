НАТО еще не сформировал политику в отношении Крыма - Пристайко

Североатлантический Альянс еще не сформировал свою политику по отношению к аннексированному Россией Крыму, заявил представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью "Крым.Реалии".

По его словам, Альянс еще продолжает изучать вопрос Крыма.

"Организация пребывания "натовских" войск на юге - ответ на возрастающую агрессию России. Вопрос Крыма безусловно еще изучается. В принципе, НАТО не подошло к этому с такой интенсивностью и выработкой конкретной политики, как, к примеру, на востоке Украины. Например, в Прибалтике были развернуты четыре боевые группы с участием всех союзников. Частично это объясняется тем, что на юге находится вторая по численности армия НАТО - турецкая, которая является довольно эффективным сдерживающим фактором для РФ в этом регионе", - сказал Пристайко.

Он отметил, что на южном направлении военно-политический блок все же развернет в будущем дополнительный силовой контингент.

"На базе румынского многоцелевого учебного центра группы кораблей НАТО постоянно заходят в Черное море. Возможно, в дальнейшем Альянс усилит южное направление военными подразделениями. Как это будет и когда, зависит от действий России", - пояснил Пристайко.