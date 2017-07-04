НАТО передало Украине оборудование для разминирования

Североатлантический альянс (НАТО) передал пиротехническим подразделениям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оборудование для разминирования на 64 тыс. евро. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пиротехники получили средства индивидуальной бронезащиты, современные металлодетекторы для поиска взрывоопасных предметов и средства обеспечения проведения работ по разминированию.

НАТО предоставляет помощь Украине в рамках проекта поддержки проведения гуманитарного разминирования.

Также сообщается, что ученые Украины и Норвегии при поддержке НАТО разрабатывают ЗD-миноискатель - прибор в любой почве сможет определить местонахождение взрывоопасного предмета и вывести на монитор его изображение в трех измерениях. Об этом сообщает Сегодня.ua