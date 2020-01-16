НАТО поддерживает реформы в секторе безопасности и обороны Украины

На заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов 15 января в Брюсселе международные партнеры высказали поддержку комплексу реформ в секторе безопасности и обороны, которые реализовываются в Украине, сообщает пресс- служба Служба безопасности Украины (СБУ).

"Очень хорошо, что реформа СБУ находится в фокусе НАТО. Альянс выразил готовность поддержать комплекс реформ сектора безопасности Украины, в частности и СБУ. Месседж был очень четким. Для нас действительно важно ориентироваться на опыт и лучшие практики стран-членов Организации в вопросах реформирования служб внутренней безопасности", - сказал уполномоченный представитель СБУ в составе украинской делегации Сергей Пунь.

По его словам, Украина должна реализовать изменения, которые сделают СБУ более современной и эффективной, еще более ориентированной на контрразведывательную деятельность, борьбу с терроризмом, защиту государственного суверенитета. "И именно на это направлен законопроект по реформе СБУ, который сегодня готовится к рассмотрению в парламенте", - подчеркнул Пунь.

Сообщается, что представители НАТО выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины и отметили, что активизация мер, направленных на борьбу с коррупцией, обеспечение независимости судебной ветви власти и реформирование СБУ, являются крайне актуальными для Украины.

Кроме того, международные партнеры по НАТО высказали надежду на то, что в рамках запланированного на конец января заседания Совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы, будут представлены основные направления реформирования СБУ.