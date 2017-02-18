НАТО поддерживает санкции до полного выполнения Россией Минских договоренностей, - Столтенберг

Президент Украины Петр Порошенко встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Разговор в основном касался сложной ситуации на Донбассе и существенной эскалации боевых действий, сообщает сайт главы украинского государства.
Столтенберг сообщил Порошенко, что НАТО остановило практическое сотрудничество с Россией и поддерживает санкции до полного выполнения Россией Минских договоренностей.
Президент Украины поблагодарил НАТО за четкую позицию по осуждению агрессивной политики России и ее действий на Донбассе, а также за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Фото: Фото: reuters.com
Фото: president.gov.ua
Порошенко подчеркнул важность практической помощи, которую НАТО предоставляет Украине для укрепления обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса.
Во время встречи была достигнута договоренность активизировать дальнейшую работу в рамках целевых трастовых фондов НАТО в поддержку Украины.
Порошенко также пригласил делегацию Североатлантического совета НАТО посетить Украину в 2017 году.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Польши Анджеем Дудой во время 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Также Президент Украины на Мюнхенской конференции рассказал об особенностях российской агрессии. По его словам, Путин не видит будущего Украины на политической карте Европы.
В конце концов, Порошенко настаивает на необходимости сохранения санкций, наложенный на Россию, пока Россия не уйдет из Донбасса и Крыма.