НАТО призывает Украину начать реформу СБУ

Представитель дипломатического представителя НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в понедельник, 6 февраля заявил, что НАТО ожидает, что концепция реформы СБУ будет утверждена президентом Украины в ближайшем будущем.

"Ключевой стандарт НАТО - это гражданское измерение контроля и присмотра. Это является ключевым приоритетом в плане нашего сотрудничества с Украиной. Сотрудничество, которое у нас есть с СБУ очень ценное и оно привело к результатам. Это концепция реформы СБУ, которая была завершена в июле прошлого года. И НАТО ожидает на утверждение этой концепции президентом в скором будущем", - сказал Винников.

Винников отметил, что реформа предусматривает создание новых механизмов, международный опыт обсуждался с представителями СБУ. В частности за основу рассматривается опыт Норвегии.

Новая концепция реформы СБУ будет вынесена на обсуждение Верховной Рады завтра, 7 февраля.

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