НАТО відповіло на прохання Зеленського дати повний перелік необхідних реформ

Спеціальний представник Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай, у відповідь на пропозицію президента Володимира Зеленського надати Україні чіткий перелік необхідних для впровадження реформ, заявив, що такого переліку не існує.

Про це представник генсека Альянсу заявив під час міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

"Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство - тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії... Я не кажу, що не має зв'язку між реформами і політичним рішенням - звісно, вони пов'язані. Але лише виконання переліку умов самого по собі недостатньо", - сказав Аппатурай. Актор розмовного жанру без чіткої стратегії: чому зустріч Зеленського з Байденом може стати останньою

Аппатурай також зазначив, що не лише Україна повинна бути готовою до вступу в НАТО, але й Альянс повинен бути готовим до розширення.

Спецпредставник НАТО також зазначив, що Україна та Грузія на сьогодні є "передовою" Альянсу на війні, яку веде демократичний світ.

Нагадаємо, президент Зеленський під час виступу на 4-й конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі, заявив, що прагне отримати повну інформацію щодо усіх необхідних реформ для вступу України до НАТО.

Раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав п'ять кроків, за допомогою яких Україна зможе зберегти й розвинути досягнутий процес у реформах.

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