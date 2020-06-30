Національна рада реформ окреслила основні завдання

Україні необхідна судова реформа, оскільки суспільство хоче справедливості. Так заявив президент під час засідання Національної ради реформ. Її уперше зібрали за участю керівників уряду та парламенту. Володимир Зеленський також чекає на зміни в медичній системі та на покращення умов кредитування населення. Як планують втілювати ці плани - про це далі.

На першій зустрічі Національної ради реформ вище керівництво держави та представники бізнесу. Президент Володимир Зеленський окреслив головні завдання. Перше - передбачає кардинальну судову реформу. Володимир Зеленський також підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал - очікується, що це суттєво знизить податкове навантаження на бізнес. Існуючу систему оподаткування президент вважає корупційно.

Володимир Зеленський, президент України:

Реформи це про те, що я хочу жити в Україні, тому що тут краще ніж в іншій країні. Я хочу працювати тут, тому що тут є можливості. Держава не вмішується не мішає, дає ці можливості. Я хочу повернутись в Україну. Така емоція повинна виникати до України, яку ми хочемо побудувати. Саме побудувати в майбутньому - я кажу про майбутнє.

Після кількагодинного засідання керівництво ради реформ оприлюднило п'ять доручень.

Олександр Ольшанський, заступник керівника виконавчого комітету Ради реформ:

Було перше питання - це питання митниці, друге питання заміни податку на прибуток на податок на виведений капітал. Третє питання - це угоди зі слідством, розширення бази угод зі слідством.

Зміни торкнуться і сфери юриспруденції та медицини. Але все відбуватиметься поетапно. У Нацраді реформ зазначають - їхні рішення повинні також підтримати у Кабміні та Верховній Раді.

Міхеїл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України:

В липні місяці у нас дуже радикальний проект, щоби змінити всю судову систему, у нас нема взагалі варіантів півкроків, варіантів косметичних рішень, тому що люди це не приємлють, це не спрацьовує в Україні.

Також планують запровадити зміни в сфері бізнесу. Усім великим інвесторам - чи то вітчизняним, чи то іноземним - обіцяють пільги та відшкодування. Розпочати зміни, тобто підготовку відповідних документів в Раді реформ обіцяють вже за тиждень.