Нацгвардия остается важной составляющей объединенных сил, выполняющих боевые задачи по возвращению Донбасса - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает важную роль Национальной гвардии в вопросе возвращения отдельных районов Донбасса.

"Четыре года подряд Национальная гвардия Украины остается крайне важной составляющей объединенных сил, которые выполняют ответственные боевые задания. И сегодня, когда мы меняем формат операции по возвращению контроля над захваченными территориями... В этих условиях роль Национальной гвардии по возвращению Донбасса остается неизменно чрезвычайно важной", - сказал П.Порошенко в ходе торжеств по случаю Дня НГУ в понедельник в Киеве.

По словам президента, представители Национальной гвардии во всех регионах Украины в рамках своей ответственности дают отпор попыткам расшатать ситуацию.

"Ваша стойкость к провокациям и неукоснительное соблюдение законов и приказов помогали избежать кровопролития во время различных массовых акций, предотвращать выходы ситуации из под контроля, не давать врагам и провокаторам получить то, к чему они стремятся", - подчеркнул глава государства.