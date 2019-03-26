Национальная гвардия Украины уже успела стать легендарной, - Порошенко

26 марта 2019, 09:55
 Политика Источник: Деловая столица
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Президент Петр Порошенко опубликовал поздравление по случая дня Национальной гвардии Украины

По словам главы государства, Нацгвардия уже стала легендарным военным формированием.

"В незапамятные мартовские дни 2014 родилась Национальная гвардия Украины - военное формирование, которое уже успело стать легендарным. Именно вы одни из первых стали на защиту неприкосновенности государства. Именно вы одни из первых дали отпор российской агрессии против Украины и подставили братское плечо Вооруженным силам, которые тогда только начали возрождаться", - написал Порошекно на своей странице в Facebook.

"От имени миллионов украинских искренне поздравляю отважных воинов в день вашего профессионального праздника. Благодарю вас за службу народу Украины! Слава и почет мужественным воинам Национальной гвардии Украины!" - добавил он.

Источник: Деловая столица
 
 
 