Национальная гвардия Украины уже успела стать легендарной, - Порошенко

Президент Петр Порошенко опубликовал поздравление по случая дня Национальной гвардии Украины

По словам главы государства, Нацгвардия уже стала легендарным военным формированием.

"В незапамятные мартовские дни 2014 родилась Национальная гвардия Украины - военное формирование, которое уже успело стать легендарным. Именно вы одни из первых стали на защиту неприкосновенности государства. Именно вы одни из первых дали отпор российской агрессии против Украины и подставили братское плечо Вооруженным силам, которые тогда только начали возрождаться", - написал Порошекно на своей странице в Facebook.

"От имени миллионов украинских искренне поздравляю отважных воинов в день вашего профессионального праздника. Благодарю вас за службу народу Украины! Слава и почет мужественным воинам Национальной гвардии Украины!" - добавил он.