Национальные меньшинства используют для разжигания розни - МИД Украины

Правоохранительные органы уже начали расследование по делу поджога помещения Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

В МИДе также заверили, что Украина и дальше будет противостоять всем попыткам расшатать внутреннеполитическую ситуацию в государстве, в том числе на почве междунациональных отношений. Об этом сообщило МИД Украины в своем заявлении.

"Однозначно осуждаем использование темы национальных меньшинств как способа разжигания междунациональной розни снаружи", - сказано в заявлении.

Также в ведомстве напомнили, что ранее дело о поджоге того же помещения было оперативно раскрыто. Расследование доказало иностранный след нападения, который был совершен членами восточноевропейской радикальной организации, поддерживаемой российским агрессором.

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Напомним, что из-за повторного поджога помещения посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии. А Петер Сиярто, глава МИД Венгрии, опять заявил, что наблюдатели ОБСЕ должны работать не только в Донбассе, но и на Закарпатье.

По материалам: МИД Украины