Нацполіція отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства Павла Шеремета

У грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою Служби зовнішньої розвідки України певну інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, вже надійшли в розпорядження слідства і становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину.

Фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства Нацполіції, опубліковані в мережі Інтернет. На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив.

На даний момент слідство Нацполіції отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій.

Нагадуємо, що справу стосовно виконавців підриву Павла Шеремета передано до суду, щодо замовників виділене окреме кримінальне провадження, розслідування в якому триває.

Нацполіція звертається до всіх - і до українських громадян, і до іноземців: кому відома будь-яка інформація про замовлення вбивства Павла Шеремета, прохання звертатися до органів поліції.

Міністерство внутрішніх справ України

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