Нацполиция Киевской области получила нового начальника

Начальником полиции Киевской области официально назначили Дмитрия Ценова. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает УНН.

В четверг, 29 декабря, на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян объявил приказ о назначении руководителя полиции столичного.

В свою очередь, полковник Нацполиции торжественно поздравил новоназначенного руководителя и подчеркнул, что правоохранительная система Киевской области уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем 2017 году, именно под профессиональным руководством практика.

Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.

Полковник полиции Ценов поблагодарил присутствующих за доверие и отметил, что знает проблемы каждого работника полиции области и только совместными усилиями можно выполнить все поставленные задачи.

По окончанию торжественной части руководители структурных и территориальных подразделений полиции столичной области обсудили вопросы обеспечения общественного порядка во время проведения новогодних и рождественских праздников.