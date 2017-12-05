Нацполиция начала розыск Саакашвили

Национальная полиция 5 декабря начала розыск бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили.

Обыски, задержание и арест: формула Саакашвили и импичмент ПорошенкоПосле марша за импичмент президента СБУ пришла с обысками в квартиру Саакашвили. Политик задержан, а обыски все еще продолжаются. В ситуации разбирались эксперты.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, пишет "Слово и Дело".

"Мы приступили к выполениню поручения, которое получили от Генпрокуратуры, - сказал он.

Осуществление розыска поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что инцидент с Саакашвили прокомментировала его жена.