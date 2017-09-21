Нацполиция засекретила все решения судов в расследовании убийства Шеремета

Национальная полиция Украины приняла "меры безопасности", в рамках которых с 24 июля этого года засекретила все решения судов в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ Государственной судебной администрации.

При этом в Нацполиции не указали причину соответствующего решения.

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы" - ред.) обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", - говорится в документе.

В настоящее время в Едином реестре судебных решений из открытого доступа изъяты более 200 соответствующих решений. Так, изъяты судебные решения о предоставлении правоохранителям информации о мобильных переговорах возможных фигурантов дела об убийстве журналиста.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко отметил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.

15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не владело. #суд #убийство #Шеремет #журналист #полиция #изъятие #реестр По материалам: Українські новини /