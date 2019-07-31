Навіщо коміку проФФесор?

У кожного воєначальника є свій штаб, який створює плани ведення бойових операцій. У президента країни господарство дещо більше, тому там для створення стратегій розвитку країни існує відповідний аналітичний центр - Національний інститут стратегічних досліджень. Інститут серед іншого готує чергові й позачергові послання президента України та матеріали для міжнародних зустрічей президента. Консультує РНБО.

Не дивно, що гра "пишіть заяву про відставку" докотилася і туди. І от з'явилася чутка, що новим головою НІСД призначити планують професора Олександра Власюка. Ну і що - запитаєте ви?

Та от всього лише те, що це призначення з головою показує ціну всій анонсованій Зеленським боротьбі з корупцією. Професор Власюк - фігурант кількох гучних скандалів, пов'язаних з нецільовим використанням коштів.

28 березня поточного року Служба безпеки відзвітувала про арешт заступника завідувача відділу економічної стратегії та економічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, у його власному кабінеті під час отримання хабара. За даними СБУ посадовець "вимагав п'ятдесят п'ять тисяч гривень за нестворення штучних перешкод при захисті претенденткою наукової праці, що необхідна для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук". Про що СБУ не повідомило - це про те, що йдеться про заступника професора Власюка - саме він обіймав тоді посаду голови спеціалізованої ради НІСД з захисту кандидатських і докторських робіт з економічних спеціальностей. Не дивно, що його також викликали на допит до СБУ - такі схеми як правило не існують без "даху" голови ради.

Чим закінчиться справа, якщо професор Власюк очолить НІСД, думаю, очевидно. Як і те, що ціни за "кандидатські і докторські" будуть добряче скоректовані. Не дарма ж кажуть - наука потребує жертв?

Скільки "науковців" у такий спосіб випустила керована професором Власюком спеціалізована рада НІСД - невідомо. Але. Згідно декларації, маючи у власності квартиру у Києві (68 кв. м.) та ділянку землі у 6 соток (в Бориспільському районі) професор Власюк наприкінці 2017 р. обріс ще й "хатинкою" (197 кв. м.) на 12 сотках землі в селі Рожни (30 км. від Києва). У декларації будинок оцінений у 110 тис. грн., сплачена вартість названа 200 тис. грн. І все б добре, якби не деталь - за сайтами ріелтерів, будинок такої ж квадратури на землі такого ж формату, у тих самих краях, оцінюють в середньому у 170 тисяч доларів США. Тобто одне з двох. Або будинок з землею був частиною хабара. Або пан професор один лише Пенсійний фонд (1% від вартості майна) одурив на 40 тис. грн. Не говорячи вже про внесення неправдивих даних у декларацію, що взагалі-то злочин.

Це ж скільки треба заробляти, аби собі таке дозволити? Тут знову нам приходить на допомогу Е-декларація, впроваджена за президента Петра Порошенка. З декларації ми дізнаємося, що професор Власюк за 2018 р. заробив 1 млн. 225 тис. 403 грн., тобто по 102 116 грн. на місяць. Від таких з/п в ступор впасти мусить не тільки кожен українських науковець, але й більшість бойових комбригів ЗСУ. Як таке можливо? Не знаю.

Але припускаю, що спрацювала та сама схема, що й в більшості можновладців, які дотичні до розподілення фінансів і мають право підпису - можновладець сам собі призначає захмарні премії. Не знаю, що сталося в цій ситуації, але, за словами співробітників інституту, після того, як професора Власюка відсторонили від фінансових потоків всередині інституту, зарплатні у співробітників зросли у півтора рази. А вам слабо?

Навіщо ж таку особу хочуть призначити керівником інституту? Навіщо це самому пану Власюку, здогадатися не важко - Національний інститут стратегічних досліджень щороку отримує мільйони гривень бюджетних коштів. Розвернутися буде де і пану директору, і всім його "друзям". Але навіщо це президенту Зеленському?

Пояснення я бачу тільки одне. Президент Зеленський не розуміє призначення НІСД і тому підмахне наказ складений "зацікавленими особами". А натомість і сам Зеленський, і його дружина, і голова партії "Слуга народу" Розумков, і голова АП-ОПУ Богдан невдовзі стануть кандидатами і докторами наук. Може, навіть професорами. Навіть за пільговим цінами.

Дмитро Вовнянко

https://prportal.com.ua/Peredovitsa/navishcho-komiku-proffesor