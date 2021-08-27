Навіщо Зеленський їде до Байдена і чого чекати Україні

"Час внести ясність"

Президент Володимир Зеленський через кілька днів зустрінеться з Джо Байденом. Що вони обговорюватимуть і чим це закінчиться - з'ясовувала LIGA.net

31 серпня Володимир Зеленський вперше особисто зустрінеться з президентом США Джо Байденом. До цього вони розмовляли двічі, і тільки по телефону. Це довгоочікувана зустріч для України, яка сподівається наростити американську присутність в оборонному секторі, у протидії Північному потоку-2 і переговорах щодо Криму і Донбасу. На тлі ситуації в Афганістані у Зеленського з'явилася ще одна задача - переконати США, що американські гроші в Україні працюють, щоб Вашингтон не згорнув підтримку.

Що обговорюватимуть Зеленський і Байден, чого від візиту чекають на Банковій і чи виправдаються ці очікування - розповідає LIGA.net.

"ДОВГООЧІКУВАНИЙ ВІЗИТ"

Спочатку Байден і Зеленський мали зустрітися ще в липні: перед Женевським самітом американський президент зателефонував українському колезі і запросив відвідати Білий дім. Але потім візит перенесли на кінець серпня.

Раніше Байден зустрічався з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Головною темою був Північний потік-2. Угоду, яку ухвалили лідери Німеччини і США, Зеленський розкритикував - за відсутність конкретних кроків з протидії загрозам.

У Конгресі США не виключають, що Байден спеціально переніс зустріч із Зеленським на кінець серпня: в цей період у американських законодавців канікули, і більшість з них не зможуть зустрітися з українським президентом. "Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо ПП- 2. Напевно, просто збіг", - писав сенатор-республіканець Тед Круз.

У липні Зеленський міг би обговорити з Байденом і рівень представництва США на Кримській платформі. Спочатку Білий дім говорив, що від них до України приїде міністр транспорту Піт Буттіджич. Хоча раніше співрозмовник LIGA.net в ОП охарактеризував його як "нову зірку політичної арени США, людину з цікавою і яскравою біографією", на Банковій були раді подальшій заміні напередодні саміту. Замість Буттіджича на саміті була міністр енергетики Дженніфер Гренхолм.

"Скажімо так, повноваження (американської - ред) делегації та її політичну вагу істотно збільшено, і це дуже важливий імпульс для нас", - сказав LIGA.net радник глави ОП Михайло Подоляк.

ЩО ОБГОВОРЮВАТИМУТЬ І ЧОГО ЧЕКАЄ УКРАЇНА

В інтерв'ю LIGA.net міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що планується візит - це не "зустріч заради зустрічі", програма-максимум - "зробити новий крок у питаннях взаємодії зі США у сфері безпеки і оборони, інвестицій і торгівлі". Він зазначив, що президенти будуть "дуже детально" обговорювати роль США у процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російскій агресії: "Це буде ключова тема. Американці вже у цьому процесі. Але цього недостатньо, щоб змінити поведінку Росії".

Жоден президент України до цього не залітав так далеко до США, ніколи не відвідував інше узбережжя на Тихому океані, - каже глава МЗС Дмитро Кулеба

Візит Зеленського розпочнеться 30 серпня. Він передбачатиме кілька заходів у Вашингтоні і штаті Каліфорнія, де зосереджені найбільші IT-компанії та підприємства у сфері космічної індустрії: "Це саме те, в чому Україна має сильні козирі, - каже Кулеба. - Тому президент відвідає Каліфорнію, щоб створити нові можливості для взаємодії у цих галузях і залучення американських інвестицій до української економіки".

Власне, зустріч з Байденом відбудеться 31 серпня. Дату перенесли на день, оскільки було розширено формат переговорів: тепер вони зустрінуться не лише з делегаціями, а й віч-на-віч.

Головне, що цей візит має дати сторонам і, перш за все, нам - ясність з багатьох питань, - говорить радник голови ОП Михайло Подоляк

На Банковій чекають, що під час візиту Україні вдасться обговорити такі теми:

Перша - безпека. За словами радника голови ОП, це найбільш нагальне питання: "З урахуванням останніх істотних змін у глобальному світі і нових типів ризиків. Не тільки в контексті ПП-2, а також у ширшому - Східна і Центральна Європа, Чорноморський регіон. У нас напрацьовано достатньо пропозицій, як Україна і Америка спільно можуть реалізувати масштабні програми з нарощування безпеки в нашому регіоні. Зеленський неодноразово озвучував конкретне бачення ризиків, з якими ми стикаємося, і способи їх превенції".

Друга - економічне співробітництво. Тут, за словами Подоляка, йдеться про адаптивну трансформацію енергетичної системи України.

Третя - політичне співробітництво. Україна очікує від США підтримки фундаментальних реформ держуправління - "більше ефективності, прозорості, конкретності": "Це масштабна тема... У нас є конкретні пропозиції для США, в них є конкретні пропозиції для нас - все це буде детально проговорюватися делегаціями в широкому складі. Постачання, необхідне нам для реалізації сучасної оборонної доктрини і проєктів, які посилять і нас, і Європу загалом".

Найбільш чутливі рішення завжди опрацьовуються першими особами - без будь- якого впливу зі сторони, - говорить Подоляк

Переговори віч-на-віч Подоляк називає важливим елементом візиту, "який доводить його високий статус і серйозний зміст". В межах цієї зустрічі будуть порушені найбільш "чутливі теми" і деталізовані загальні рамкові заяви, зроблені раніше: "Очікуємо конкретних домовленостей у військово- технічній та економічній сферах. І відвертої розмови двох лідерів про спільні інтереси і цінності наших країн".

Глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (фракція СН) вважає, що зустріч Зеленського з Байденом має хоча б у загальних рисах розкрити стратегію США щодо України, особливо в частині підтримки в боротьбі з російською агресією.

"На першому місці стоїть питання безпеки, - каже він LIGA.net. - Які реальні шанси в України найближчим часом стати повноправним членом НАТО? Або, можливо, в найближчій перспективі, поки цього не станеться, Україні буде запропоновано якийсь інший варіант ? Наприклад, спеціальна угода з безпеки зі США?"

Також, за словами Мережка, необхідно розглянути питання енергетичної безпеки в контексті ПП-2.

Якщо нам не вдасться зупинити вкрай небезпечний для України і Європи проєкт, що тоді? Чи будуть вироблені дієві і конкретні гарантії безпеки України проти використання Росією ПП-2 у політичних цілях? - ставить питання нардеп від СН Олександр Мережко

Нарешті, каже депутат, слід обговорити теми економічної підтримки та інвестицій, розвитку системи держуправління та судової влади, антикорупційної політики.

"Важливою залишається тема участі США в переговорах з відновлення територіальної цілісності України. Зокрема питання імплементації мінських домовленостей", - уточнює Мережко.

ЩО МОЖЕ ЧЕКАТИ НА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Перед наміченою зустріччю Зеленський критикував Захід за нерішучість на російському треку: слабку протидію газопроводу і недостатню підтримку України в питанні членства в НАТО і ЄС. На думку голови фракції СН Давида Арахамія, непублічна частина зустрічі "пройде на підвищених тонах" через угоду США і Німеччини щодо ПП-2.

Україна намагалася "кожен контакт у Конгресі США консолідувати в єдину позицію", оскільки щодо ПП-2 все ще "залишаються ходи", говорив Арахамія: "Це взагалі головна тема візиту... Коли Конгрес у вересні почне працювати, ви подивитесь, що він буде дуже сильно опиратися цьому рішенню Байдена".

Байден спробує особисто донести до Зеленського меседж: майбутнє україно- американських відносин залежить виключно від темпів і глибини внутрішніх трансформацій в Україні, а не від ПП-2 або євроатлантичної риторики, - каже директор Центру Нова Європа Альона Гетьманчук

Список необхідних внутрішніх трансформацій добре відомий, пояснює Гетьманчук LIGA.net . Раніше Вашингтон озвучив п'ять кроків для прогресу українських реформ: мова йде про незалежність антикорупційних органів, реформу судової влади і СБУ, корпоратизацію та притягнення до відповідальності корумпованих чиновників.

Зеленський пробує підготувати аргументи на свою користь перед зустріччю з Байденом. Коли глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив в Києві, що олігархи виступають проти реформ і боротьби з корупцією (перед цим Вашингтон ввів санкції проти Коломойського і знову зажадав екстрадиції Фірташа з Австрії), Зеленський почув ці сигнали і вніс в Раду законопроект про деолігархізацію. Кулеба тоді окремо уточнював , що цей проект враховує американський досвід боротьби з олігархами.

У США попередньо нейтрально ставляться до законопроекту. Тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент говорив Радіо Свобода , що згоден з метою - деолігархізація, але методи - інше питання: "Є різні деталі. І це дуже важливо. Тому що іноді люди кажуть: так, це наша мета. Але успіх, як дійти до цього моменту, - це важко. У нас є власні думки, ми спілкуємося з українськими партнерами і ділимося нашими порадами. Але врешті-решт це питання українського законодавства, рішень адміністрації і уряду ".

Основне питання, яке Байден задасть Зеленському: "Як ваші успіхи?", - вважає експерт-дослідник Української призми Олександр Краєв. Він пояснює LIGA.net , що американці намагаються перевести відносини в площину бізнесового характеру - "якщо ми домовилися щось робити, то треба це точно робити".

Нашій делегації варто працювати над образом успіху і планувати стратегію подальшого розвитку реформ і просування вперед у боротьбі з корупцією та оліграхами, а також судову реформу, - вважає експерт-дослідник Української призми Олександр Краєв

На його думку, успішним візит можна буде вважати, якщо сторонам вдасться "нормально проговорити і поставити спільні цілі" по СП-2, російсько- українській війні, оборонному співпраці, економіці і перспективи надання ПДЧ.

Гетьманчук не покладає надмірних надій на збільшення фінансової підтримки або участь США в переговорах по Донбасу після візиту Зеленського в США. Але сам факт візиту, вважає вона - вже певне досягнення. На її думку, українській делегації вдасться підписати двосторонній оборонний документ, який в майбутньому зможе посилити взаємодію у військовій сфері.

Байдена і Зеленського об'єднує те, що вони обидва роблять ставку в міжнародних відносинах на персональні контакти, - каже Гетьманчук

Свої корективи в візит вносить ситуація в Афганістані. Через це до Києва на саміт Кримської платформи не приїхав глава МЗС Німеччини Хайко Маас. Тому є ризик того, що через Афганістан візит Зеленського в США теж перенесуть. Хоча поки, кажуть в МЗС, приготування йдуть за планом. І друге побоювання: Афганістан може кардинально змінити зовнішню політику США.

Тепер Україні важливо чітко артикулювати, що американські інвестиції в безпеку і оборону, на відміну від Афганістану, працюють. І було б непогано, вважає Гетьманчук, щоб Україна запропонувала свій внесок у вирішення кризи. Наприклад, надавши тимчасовий притулок для афганців, які співпрацювали з колишньою владою в Кабулі. Пропозиція допомоги вже звучало в Києві.

"Ми розуміємо в який неприємності виявилися США, і в Вашингтоні зараз дуже непросто, і ми готові допомагати партнерам, ніж можемо", - говорив Кулеба, уточнюючи, що поки немає "ніяких негативних сигналів" про можливе скасування зустрічі Зеленського з Байденом.

Владислав Сердюк