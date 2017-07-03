Назарбаев хочет помочь Украине и России решить вопрос Донбасса

Украине и России необходимо сесть за стол переговоров из-за ситуации на Донбассе. Такое мнение выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пишет Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что готов способствовать этому процессу: "События на юго-востоке Украины привели к резкой конфронтации и неконструктивной публичной полемике между всегда близкими братскими странами, какими являются российские и украинские народы. Все это вызывает сожаление у всех друзей этих народов и, честно говоря, у меня особенно. Мы призываем обе стороны начать серьезный диалог для снятия возникших вопросов. Альтернатив этому нет".

"Казахстан готов всеми силами помочь переговорному процессу, и мы в этом процессе и находимся", - подчеркнул Назарбаев.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент Украины Петр Порошенко готов к поиску компромиссов для решения конфликта на Донбассе.