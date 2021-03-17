НАЗК отримало половину від очікуваної кількості декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції станом на 17 березня отримало 50% від очікуваної кількості декларацій посадових осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"Станом на 17 березня 2021 року до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій), було подано 438 169 щорічних декларацій та 40 741 декларація після звільнення за 2020 рік. Загалом подано 478 869 декларацій, які відображають дані щодо статків посадовця за минулий рік. Це близько 50% від загальної кількості декларацій, які НАЗК планує отримати у цьому році", - сказано у повідомленні.

У НАЗК повідомляють, що найбільшу кількість щорічних декларацій за 2020 рік до Реєстру декларацій уже традиційно подали суб'єкти, які займають посади державної служби - 173 656 документів. На другому місці - посадові особи місцевого самоврядування - 49 541 подана декларація. Посадові особи юридичних осіб публічного права подали 52 315 декларацій.

Від осіб, які займають посади з високим корупційним ризиком, надійшло 14 169 щорічних декларацій за 2020 рік. Серед осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, декларації подала 18 421 особа.

НАЗК нагадує, що до кінця кампанії декларування доходів залишилося 15 днів.

В Україні 1 січня розпочалася кампанія декларування майна і доходів.