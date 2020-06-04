НАЗК перевірить главу СБУ Баканова через іспанську фірму

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить у рамках моніторингу можливе порушення заборони поєднувати посади головою Служби безпеки Іваном Бакановым.

Про це повідомляє ЦПК.

За інформацією журналістів-розслідувачів програми Схеми, Баканов є директором іспанської фірми.

Згідно з антикорупційним законодавством України, посадові особи не можуть бути керівниками комерційних компаній. Центр протидії корупції направив заяву в НАЗК з проханням перевірити Баканова.

У НАЗК відповіли, що проведуть моніторинг ситуації з Бакановым і нададуть відповідну оцінку дотримання ним вимог закону.

Відзначається, що якщо порушення підтвердиться, НАЗК повинна скласти та направити до суду протокол, який буде вирішувати, чи винен Баканов.

Нагадаємо: 21 травня журналісти Схем повідомляли, що Баканов нібито обіймає посаду адміністратора єдиного в іспанській комерційній фірмі, хоча закон забороняє йому займатися підприємницькою діяльністю. У пресслужбу СБУ тоді відповіли, що глава відомства раніше успішно займався бізнесом, у тому числі за кордоном, проте з моменту призначення на держслужбу "він не займається комерційною діяльністю". Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, за інформацією СБУ, офіційно припинила свою діяльність у 2019 році.

30 травня Нацагентство протидії корупції опублікувало декларацію голови Баканова, в ній не зазначена іспанська фірма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada.