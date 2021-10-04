НАЗК перевіряє є декларацію Зеленського та очільника СБУ

Нацагентство з питань запобігання корупції перевіряє декларації президента України Володимира Зеленського та голови СБУ Івана Баканова, враховуючи інформацію офшорного скандалу, що виник після публікації розслідування Pandora Papers

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Радіо НВ очільника агентства Олександра Новікова.

"Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо у тому числі дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Отже цю інформацію також буде враховано... Перший помічник президента на громадських засадах - не є особою, яка подає декларацію, а отже ми не можемо перевірити декларацію. А декларацію голови СБУ ми перевіряємо", - зазначив Новіков.

При цьому очільник НАЗК зауважив, що перевірка декларацій Зеленського та Баканова відбувається не через оприлюднену журналістами інформацію, а відповідно до порядку черговості.

"Перша декларація, яка перевіряється в країні, - це декларація президента. Перевірка була розпочата ще в квітні і її результати будуть опубліковані до 18 жовтня", - повідомив Новіков.

Очільник Нацагентства пояснив, чи можуть бути викладені у журналістському розслідуванні факти підставою для притягнення до відповідальності чиновників.

"Не відображення [у декларації] коштів на рахунках офшорних компаній - не є порушенням. Є порушенням невідображення самих компаній, якщо ці компанії належать суб'єктам. Хочу сказати, що у законі "Про запобігання корупції" є частина 3 статті 46. Вона каже, що відображається лише об'єкти, які зареєстровані на офшорні компанії, якщо це майно, яке не використовується у господарській діяльності. Все інше - не підлягає відображення в декларації. Тобто кошти не підлягають відображенню в декларації, якщо вони належать не фізичній особі, а юридичній, якими є компанії... Самі по собі ці факти, які мали місце у 2012 році, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відображені в декларації. Існували вони чи не існували - це є предметом повної перевірки. Дії 2012 року в принципі не можуть бути кваліфіковані як порушення в рамках компетенції НАЗК", - розповів чиновник

Наразі жодних звернень щодо необхідності перевірки фактів, викладених у фільмі-розслідуванні, НАЗК не надходило.

За інформацією журналістів-розслідувачів, Президент України Володимир Зеленський може бути причетний до відмивання Коломойським грошей ПриватБанку

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