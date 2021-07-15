НАЗК подало в суд позов із вимогою розірвати контракт "Нафтогазу" з Вітренком

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) подало позов до Шевченківського районного суду Києва з вимогою розірвати контракт НАК "Нафтогаз України" з головою правління компанії Юрієм Вітренком. Про це розповіли у пресслужбі НАЗК 15 липня.

Виявлених у контракті порушень не усунули, пояснили в НАЗК подання позову. Призначення Вітренка в "Нафтогазі" порушує норми закону про запобігання корупції, оскільки раніше він обіймав посаду заступника міністра енергетики, виконував обов'язки глави міністерства і впливав на діяльність компанії.

"Головна мета НАЗК - забезпечити виконання закону "Про запобігання корупції". І НАЗК, і все суспільство бачить, що у справі з призначенням керівника "Нафтогазу" ні Кабміном, ні наглядовою радою товариства закон не виконується. Саме тому НАЗК звертається до суду для припинення незаконного трудового договору з головою правління товариства", - зазначив глава агентства Олександр Новіков.

Голові наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд надіслали лист із роз'ясненням, як наглядова рада має усунути порушення закону.

"Усунення від реалізації таких повноважень свідчить про порушення самою наглядовою радою керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності", - додали в НАЗК.

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НАЗК 1 липня вже відправляло Споттісвуд припис, у якому вимагало розірвати контракт із Вітренком. Вітренко сказав, що оскаржить цей припис у суді. На його думку, НАЗК "штампує приписи, навмисне поглиблюючи конфлікт".

Аналогічний припис 14 червня агентство надсилало до Кабміну. ОАСК 18 червня зупинив дію цього розпорядження, а Вітренко назвав його "прикладом вибіркового правосуддя". 30 червня відбулося засідання наглядової ради "Нафтогазу", на ньому вирішили перенести розгляд питання про ймовірне усунення Вітренка.

На позачерговому засіданні 6 липня наглядова рада "Нафтогазу" не стала ухвалювати рішення про усунення Вітренка. Члени наглядової ради висловили глибоку занепокоєність "невизначеністю в ситуації з призначенням голови правління".

Кабінет Міністрів України оголосив про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу" 28 квітня. На його місце призначили Вітренка. 13 травня з ним підписали контракт на 12 місяців. Планують, що за пів року буде оголошено конкурс на посаду голови правління "Нафтогазу".