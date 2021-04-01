НАЗК відновило держфінансування партії "Слуга Народу"

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило державне фінансування партії "Слуга Народу" після перевірки уточнювальних звітів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Нацагентство отримало від політсили уточнювальні звіти за І та ІІ квартали 2020 року, перевірило їх та вирішило відновити державне фінансування статутної діяльності партії.

Рівно місяць тому, 1 березня, НАЗК зупинило державне фінансування "слуг народу", бо в їхніх звітах виявили ознаки кримінальних порушень. Матеріали НАЗК направило до поліції.

Зокрема, у звітах за два звітні періоди партії монобільшості виявили ознаки порушення за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації, агітації зі всеукраїнського або місцевого референдуму), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як заявляв голова політсили Олександр Корнієнко, партія "Слуга Народу" аналізує зауваження з боку НАЗК. Він висловив упевненість, що фінансування відновлять після того, як партія все пояснить та усуне можливі порушення у звітах.

Така ситуація - не перша

Так, НАЗК у четвертому кварталі 2020 року зупинило державне фінансування партії "Батьківщина" через нібито порушення у фінансовому звіті партії. До такого НАЗК тоді вдалося вперше з моменту свого створення.

Партія звернулася до суду й попросила визнати протиправними дії працівників НАЗК під час складання висновку про фінансовий звіт і скасувати наказ про припинення держфінансування. Також у "Батьківщині" просили на час розгляду справи й до вироку суду повернути їм фінансування. Наразі судова справа триває.

А в січні 2021-го така доля спіткала й партію "Голос". Нацагентство нібито мало якісь претензії до оформлення партією документів. У політсилі заявляли, що розцінюють це як тиск, і звернулися з позовом до Окружного адмінсуду Києва. Суд поновив фінансування "Голосу" на час розгляду позову партії до НАЗК.

Громадське телебачення

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