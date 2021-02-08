НАЗК виписало Тупицькому два протоколи через землю в Криму

Глава Агентства нагадав, як Тупицький врятувався від проколу в жовтні 2020 року

Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує складати протоколи на суддів Конституційного Суду. На цей раз глава НАЗК Олександр Новіков склав два протоколи на главу КСУ Олександра Тупицького через незадекларовану землю в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Він нагадав, що ще 1 жовтня 2020 року НАЗК направило голові КСУ запит з проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, яку він отримав за законодавством держави-окупанта. За це він повинен був отримати адмінпроктол.

А вже 27 жовтня Тупицький голосував за рішення, яким визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.

"Олександр Тупицький вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Тепер, коли Верховна Рада відновила згадане право НАЗК, ми повинні скласти два адмінпротоколи на Тупицького - щодо умисного незазначення ділянки у декларації і про конфлікт інтересів", - пояснив Новіков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 жовтня стало відомо, що Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливе вчинення державної зради Олександром Тупицьким. Главі КСУ загрожує 15 років в'язниці.