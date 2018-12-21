НАЗК знайшло ознаки криміналу у звітах відомих партій

Національне агентство із питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансових звітах трьох політичних партій у 2018 році.

Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

"Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у трьох звітах політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру (далі -Звіт) у 2018 році. Відповідні матеріали вже направлені до Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

Так, за результатами аналізу Звітів партії "ВО "Батьківщина", "Українського об'єднання патріотів -УКРОП" та "Соціал-демократичної партії" встановлені факти подання завідомо недостовірних відомостей у Звітах партій (частина 1 статті 159-1 Кримінального кодексу України). До Нацполіції направлені три матеріали щодо "ВО "Батьківщина" та по два матеріали відносно "Соціал- демократичної партії" та партії "УКРОП".

Впродовж 2016-2017 років Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Національної поліції 19 матеріалів стосовно 16 політичних партій:

"Аграрна партія України", "Наш край", "Народний рух України", "Нова політика", "Самоврядна Українська держава", "Зелені", "ВО "Свобода", "Комуністична партія України", "Партія сильної влади", "Власна сила", "Партія вільних демократів", "Політичне об'єднання "Пряма дія", "Патріотична партія України", "Українська партія чесності, боротьби з корупцією та організованою злочинністю", "Національно-демократичне об'єднання "Україна", "ВО "Батьківщина".

На підставі підготовлених у Національному агентстві матеріалів стосовно політичних партій розпочато кримінальні провадження за ознаками подання завідомо недостовірних відомостей у Звітах політичних партій (стаття 159-1 ККУ ).

Кримінальний кодекс України. Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) Надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній партії (блоку), з порушенням встановленого законом порядку, шляхом передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками, виготовлення або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими розцінками, або оплати виготовлення чи поширення таких матеріалів - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Умисне використання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) кандидатом, його уповноваженим представником, довіреною особою кандидата чи уповноваженою особою з порушенням встановленого законом порядку - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, НАЗК контролюватиме політичну рекламу.