НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу" до кінця року

Національне агентство з питань запобігання і протидії корупції зупинило фінансування політичної партії "Слуга народу" на III та IV квартали 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що фінансування було зупинено у зв'язку зі зверненням партії до НАЗК 23 квітня 2020 року. Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія - більш як 70 млн грн.

Наразі НАЗК готує звернення до Міністерства фінансів про можливість зменшення НАЗК видатків за бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій". Мінфін має прийняти рішення про перенаправлення цих коштів.

Нагадаємо, 26 березня 2020-го голова партії Олександр Корнієнко заявив, що "Слуга Народу" вирішила відмовитися від державного фінансування діяльності на 2020 рік, яке передбачено законом, щоб спрямувати ці кошти на боротьбу з коронавірусом. Тоді президент Володимир Зеленський закликав й інші політичні сили відмовитись від фінансування.

Водночас, як уточняли в Bihus.info, "Слуга Народу" не може відмовитися від державного фінансування, бо це неможливо за законом.

Однак "слуги" вигадали спосіб, і тепер, згідно з ухваленими змінами до бюджету, політичні партії можуть відмовлятися від держфінансування на один чи декілька кварталів або ж на цілий рік. Раніше ж передбачалася тільки відмова в форматі "раз і назавжди".

Громадське телебачення

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