Назначение главы НБУ станет ключевым вопросом Рады на этой неделе, - Парубий

Назначение нового главы Национального банка Украины (НБУ) станет ключевым кадровым вопросом Верховной Рады (ВР) на текущей пленарной неделе. Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил спикер ВРУ Андрей Парубий

"И ключевой кадровый вопрос на этой неделе - это вопрос избрания нового главы Нацбанка", - заявил Парубий.

По его словам, парламент рассмотрит этот вопрос в четверг, 1 марта. Председатель парламента призвал все фракции до этой даты завершить консультации по кандидатуре на должность руководителя регулятора.

При этом Парубий отметил, что текущую пленарную неделю парламент начнет с вопроса о социальной защите военнослужащих.

"Предлагается первый блок - это вопросы социальной защиты военнослужащих. Это семь вопросов, они не являются конфликтными, но их слишком много накопилось и очень важно, чтобы мы смогли эти вопросы пройти", - заявил Парубий.

По словам председателя парламента, вторым блоком во вторник предлагается рассмотреть вопросы финансовой политики, некоторые из которых важны для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и выполнения условий соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Во второй половине дня также парламент может перейти к блоку вопросов транспортной политики.

В среду ВР традиционно рассмотрит ратификации международных соглашений, после чего сможет перейти к назначению бизнес омбудсмена.

По словам Парубия, в четверг, 1 марта, нардепы рассмотрят блок вопросов информационной политики и реформы парламента.

Напомним, фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде пригласила и.о. главы Национального банка Украины Якова Смолия на собеседование в понедельник, 26 февраля.