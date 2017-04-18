Назначены новые прокуроры Ривненщины и Буковины

В Ривне представили нового прокурора области - Богдана Подубинского, который заменит Олега Соболя, переведенного в Черновицкую область

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Представляя нового руководителя областной прокуратуры, Юрий Луценко отметил, что произошла "техническая замена", потому Черновицкая область в настоящее время требует серьезной борьбы с тамошней мафией", - написала Сарган.

По словам Луценко, ситуация там критическая.

"Черновицкая область нуждается в порядке. В первую очередь это связано с контрабандой и вывозом леса. Собственно, контрабанда существует во многих областях, но такой открытой я не видел даже на Одесщине или Харьковщине. Поэтому я принял решение отправить господина Соболя именно в Черновцы. Думаю, что все подтвердят, что за это время к нему не было замечаний с точки зрения порядочности. Уверен, что он справится с вызовами, которые ему поставит черновицкая контрабанда", - подчеркнул Луценко.

По его словам, новый руководитель Ривненской областной прокуратуры волевой, известно, как он работает.

"На Ровенщине в настоящее время урегулирована ситуация с добычей янтаря. Новый руководитель будет работать и дальше в этом направлении, - отметил Луценко.