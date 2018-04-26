Назван самый богатый депутат Украины

Украинские журналисты составили рейтинг самых богатых народных депутатов

Александр Урбанский, народный депутат от Блока Петра Порошенко, стал самым богатым в Верховной Раде. Он задекларировал 2,48 млрд грн. дохода.

Об этом свидетельствует электронная декларация нардепа.

Украинские журналисты составили рейтинг самых богатых народных депутатов. Учитывалось все: сумма денежных сбережений в банках, наличными, предоставленным займам и криптовалюте.

Рейтинг возглавил Александр Урбанский со своими 2,48 млрд грн. Недалеко ушел нардеп Дмитрий Голубов, также из фракции Блока Петра Порошенко. Доход Голубова составляет 2,07 млрд грн.

Следующий в рейтинге Игорь Котвицкий ("Народный фронт") - с 0,77 млрд грн. Далее Виталий Хомутынник ("Видродження") - 0,55 млрд грн. И замыкает пятерку Вячеслав Богуслаев (фракция "Воля народу") - 0,52 млрд грн.

Как сообщал ранее портал "Знай.ua", украинские чиновники показали свои электронные декларации. Обычные украинцы смогли узнать, как изменилось финансовое положение у чиновников и народных депутатов из поданых деклараций за 2017 год. То, что мы увидели говорит о том, что "вожди стали миллиардерами, их соратники и друзья, помощники и родственники - миллионерами".

Так высказался о результатах е-декларирования украинский общественный деятель и политик Николай Томенко на своей странице в Facebook.

Напомним также, что прокурор Запорожский области Валерий Романов стал получать в два раза больше зарплату в прошлом году. Об этом рассказал сам прокурор в своей декларации за 2017 год.

Так, Романов получил почти 700 тысяч гривен зарплаты, что в пересчете означает около 58 000 грн в месяц. Валерий Петрович является пенсионером - пенсионнные выплаты от государства составили ровно 54 тысячи гривен в год.

Знай.ua