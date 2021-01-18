Названа дата проведення саміту "Кримської платформи"

Саміт "Кримської платформи, у якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, інформує ОПУ.

"Визначено дату проведення Кримського саміту - 23 серпня 2021 року. Офіс президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів, - розповів Жовква ТСН.

За його словами, на саміті "Кримської платформи" необхідно ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.

Також Жовква повідомив, що президент Володимир Зеленський під час телефонних розмов з лідерами іноземних держав запрошує їх до участі.

Нагадаємо, Україна представила ЄС концепцію "Кримської платформи.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що серед пріоритетів МЗС на 2021 рік протидія агресії РФ та запуск "Кримської платформи".

Також Україна запропонувала євродепутатам приєднатися до "Кримської платформи.



