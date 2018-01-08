Названы самые громкие судебные процессы 2017 года

Украинские журналисты составили свой рейтинг

В 2017 году судебные распри шли вокруг дел, в которых фигурировали имена высших чиновников.

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Самым громким делом в 2017 году, наверное, является процесс вокруг отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Все началось 3 марта 2017 года, когда детективы НАБУ во исполнение поручения прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили ему уведомление о подозрении.

По мнению НАБУ, глава ГФС предоставлял в интересах экс-нардепа Александра Онищенко необоснованные отсрочки платежей за добычу полезных ископаемых, что позволило беглому депутату создать коррупционные схемы. Сумму ущерба государству оценили в 2 млрд грн.

Во время вручения подозрения Насиров находился в больнице "Феофания". По словам врачей, в клинику он попал с инфарктом миокарда и находился в кардиореанимации.

Хотя сначала не исключали, что Насиров действительно попал в больницу по состоянию здоровья, однако все последующие события не подтвердили этот тезис, а он на самом деле симулировал болезнь.

Несмотря на то, что главу ГФС в суде защищали 10 адвокатов, Соломенский суд столицы назначил залог 100 млн грн за освобождения из-под стражи. 16 марта 2017 года жена Насирова внесла за него залог, и он вышел на свободу, но обязан носить электронный браслет.

Сейчас дело против Насирова продолжается. Окружной админсуд Киева установил, что Насиров не мог отказаться согласовывать предоставления отсрочки уплаты налогов по представлению подчиненных. Таким образом позиции обвинения существенно ослабевают.

В декабре Шевченковский суд Киеве заявил о перерыве в деле против экс-главы ГФС. Следующее заседание назначено на 10 января.

Коррупция с швейцарскими корнями

20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку.

Перед этим на Мартыненко обратили внимание еще в 2015 году после сообщения народного депутата Сергея Лещенко. Именно благодаря ему стало известно, что прокуратура Швейцарии с 2013 года изучает факты "взяточничества и отмывания средств" с участием Мартыненко. Согласно Лещенко, в этом была замешана и чешская компания Skoda JS.

Однако НАБУ пошло другим путем. Бывшего члена парламентской фракции "Народного фронта" обвиняют в том, что он является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов.

В тот же день на поруки судом был выпущен первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, которого следствие считает сообщником Мартыненко. Директору ГП "ВостГОК" Александру Сорокину суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Еще один фигурант "дела Мартыненко" - глава правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслан Журило был арестован в рамках уголовного производства о хищении средств ОГХК и вышел на свободу после внесения залога.

С тех пор судебных заседание в деле Мартыненко не было, но при этом глава НАБУ Артем Сытник уверяет, что следствие продолжает.

7 ноября НАБУ вручило подозрение еще трем лицам по делу хищения средств госкомпании "ВостГОК", двое из которых являются гражданами Австрии. Их обвиняют в расхищении имущества путем злоупотребления служебным положением, создании преступной организации и в отмывании доходов. Таким образом общее количество подозреваемых в этом производстве выросло до восьми человек.

Яблоко от яблони

31 октября центр Харькова был оцеплен полицией. Поначалу харьковчане не могли понять, что же происходит. Как оказалось, в этот день детективы НАБУ провели ряд следственных действий, в результате которых по подозрению в растрате свыше 14 млн грн задержали троих лиц, в тому числе и сына министра МВД Авакова-младшего и его бывшего зама Чеботаря.

Это вызвало бурю эмоций у министра МВД Арсена Авакова. Обыски у Чеботаря и своего сына он назвал продолжением гибридной войны против политиков, реформирующих правоохранительную систему.

Сына министра обвиняют в том про он вместе с Чеботарем причастны к так называемому "делу рюкзаков" в феврале 2015 года. Тогда МВД закупило рюкзаки на 16,5 млн гривень. При этом одна из фирм-победителей тендера, днепропетровская "Дніпровенд", взяла обязательство на поставку партии из пяти тысяч рюкзаков. Однако свои обязательства в полной мере она не выполнила, а фирма вскоре и вообще закрылась.

Как сообщает журналисты проекта "Схемы", в конце 2014 года Чеботарь и Аваков возможно договаривался о поставках рюкзаков для Нацгвардии с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым. При этом они ссылаются на видеозапись скрытой камерой, якобы снятую 3 декабря 2014 года в кабинете Чеботаря.

1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство. Такое решение в среду принял судья Виталий Украинец.

Александра Авакова отпустили под подписку о невыезде до 31 декабря и обязали носить электронный браслет. Он не должен отлучаться из населенного пункта проживания без ведома суда и следователей, сообщать об изменении места проживания, сдать в миграционную службу паспорта для выезда за границу, воздерживаться от контактов со свидетелями.

Дело депутатов

Летом этого года Украину потрясла необычная новость - Генпрокуратура направила в Верховную Раду представления на снятие депутатской неприкосновенности с шестерых народных депутатов: Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея и Максима Полякова ("Народный фронт"), Борислава Розенблата (Блок Петра Порошенко) и Михаила Добкина (Оппозиционный блок).

Двое депутатов шли по "янтарному делу": 19 июня детективы НАБУ в одном из киевских кафе задержали охранника Борислава Розенблата при получении взятки в размере $200 тыс. По версии САП, деньги предназначались Розенблату и его коллеге Максиму Полякову за крышевание "янтарного" бизнеса.

После этого в игру вступила Генпрокуратура и возбудила дела сразу против 6 депутатов. Их обвиняют в незаконном обогащении, уклонении от уплаты налогов. Например, с 2014-го по 2016 год Евгений Дейдей и его жена купили различных активов на 6,1 млн грн, что более чем в четыре раза превышает размер их задекларированного совокупного дохода за этот период.

Однако внесение представления в Раду для снятие неприкосновенности несколько раз откладывалось, но 11 июля 2017 года подание было внесено в Раду. Депутаты поддержали снятие неприкосновенности из трех депутатов - Полякова, Розенблата и Довгого, но отказались снимать неприкосновенность из Дейдей и Лозового.

На Добкина представление было внесено 13 июля. Его обвиняли в мошенничестве с целью завладения 78 га земли в Харькове. Рада не только сняла неприкосновенность из "оппозиционера", но и дала разрешение на его задержание и арест.

Уже через два дня состоялся суд. Он постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. Залог за Добкина внесли сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников и народный депутат Вадим Новинский.

Суды пои делам других депутатов постоянно откладывают. В октябре НАБУ выразило беспокойство по затягиваю дела Розенблата, но с тех пор ничего ничего не изменилось, а депутаты продолжают ходить на работу и принимать законы.

Карлсон, который живет на крыше

В настоящий фарс превратилось и судебное заседание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого обвиняют в подготовке государственного переворота.

В первый раз полиция пыталась задержать его утром 5 декабря 2017 года. Для этого грузинского президента даже пришлось снимать с крыши. Однако сторонники грузинского президента заблокировали автомобиль на Трехсвятительской. Не помогло даже подкрепление от Национальной гвардии и применение слезоточивого газа - сторонники освободили Саакашвили из автомобиля, который должен был отвезти его в СИЗО.

Однако правоохранители пошли другим путем - вечером в пятницу, 8 декабря, Саакашвили задержали на квартире одного из полицейских и отвезли в СИЗО.

Суд над бывшим президентом Грузии состоялся 11 декабря. Прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте на время следствия. Но следственный судья Печерского суда Лариса Цокол приняла решение отпустить Саакашвили.

"Ходатайство прокурора... о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого Саакашвили оставить без удовлетворения", - огласила она решение в ходе заседания вечером 11 декабря.

Уже на следующий день генпрокурор Юрий Луценко заявил о намерениях обжаловать решение суда. 15 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда первой инстанции. Дата заседания назначена на январь 2019 года.