Не хотелось бы сажать Саакашвили в грузинскую тюрьму, - Луценко

Экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключения

На вопрос в интервью ТСН , хотел бы он, чтобы Саакашвили покинул Украину, Луценко ответил:

" Я считаю, что он должен ответить. Если будет доказано, за то, что он сделал Украины в рамках дела Саакашвили-Курченко. Я вам честно сказал, я бы очень не хотел отправлять его в грузинскую тюрьму".

По словам Луценко в Саакашвили будет несколько вариантов, если он не получит политического убежища в Украине.

"Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него. Первая - добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья. Насколько мне известно в Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей (Family Union) ", - сказал он.

"Второй путь - добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу - то есть Польша. А также экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии" , - добавил Луценко.

При этом он добавил, что для него было бы тяжелым последнее решение.

" Потому что экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключения", - сказал Луценко.

Как известно, 3 января 2018 Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в признании незаконным решения Управления ДМС в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, требует дополнительной защиты после лишения гражданства Украины. Судья Окружного админсуда Киева Татьяну Скочок объявила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".

Добавим, что Саакашвили заявил, что у него есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран, но он намерен отстаивать свои права в Украине.