Не минуло і двох років. СБУ може порушити справу проти депутатів, які голосували за харківські угоди — РНБО

СБУ розгляне питання відкриття кримінального провадження проти депутатів 6 скликання Верховної Ради, які в 2010 році голосували за ратифікацію харківських угод про продовження перебування на території України Чорноморського флоту РФ.

Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО повідомив секретар ради Олексій Данілов.

За його словами, сьогодні, серед інших, розглядалося питання стратегії деокупацію і реінтеграції Криму.

Данілов зазначив, що робота над цим документом тривала протягом року. За його словами, це перший фундаментальний документ, "що дає чіткий дороговказ, яким чином ми будемо рухатися в питанні деокупацію Криму".

Данілов розповів, що в 2008 році РНБО ухвалила рішення доручити Кабміну розробити законопроєкт, що мав врегулювати "питання виходу Чорноморського флоту в 2017 році". Уряд мав зробити це протягом двох місяців.

"На жаль, цей законопроєкт із невідомих нам причин не було розроблено. Ми вважаємо, що це була перша цеглинка, яка далі почала руйнувати всю систему нашої безпеки, і призвела до того, що в 2010 році з'явилися так звані харківські угоди, які в безпрецедентні терміни були ратифіковані депутатами Верховної Ради", - сказав секретар РНБО.

За його словами, СБУ доручили з'ясувати, "яким чином ці 236 депутатів голосували за це питання". "І якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона повинна відкрити кримінальну справу за 111 статтею КК, за держзраду, проти відповідних осіб", - сказав Данілов.

Йдеться про голосування 27 квітня 2010 року. "Тут дуже багато цікавих персонажів, які на сьогоднішній день продовжують перебувати в українській політиці. Більш того, деякі, як, наприклад, Володимир Литвин, пропонують себе на посаду ректора Київського національного університету ім. Шевченка", - сказав секретар РНБО.

Серед тих, хто голосував за ратифікацію угод: Рінат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутиннік, Микола Злочевський, Юрій Іванющенко, Василь Хмельницький, Андрій Деркач, Юлія Льовочкіна (Новікова), Максим Луцький (зараз - ректор НАУ), Василь Горбаль (член ради НБУ), Сергій Головатий (суддя КСУ).

У підготовці харківських угод брав участь Руслан Демченко - на той момент перший заступник глави МЗС, а зараз - перший заступник самого Данілова. У 2018 році на суді в іншій справі про держзраду Януковича колишній в.о. міністра оборони Ігор Тенюх і ексглава СБУ Валентин Наливайченко заявили, що підготовка Росії до окупації українських територій почалася задовго до офіційної дати вторгнення - 20 лютого 2014 року. Її елементами були харківські угоди, що підсилили чисельність ЧФ РФ у Криму, знищення ЗСУ, засилля російських спецслужб в апараті СБУ, розвиток мережі сепаратистських організацій.

28 січня 2021 року Держбюро розслідувань повідомило колишньому президенту Віктору Януковичу підозру в зраді через підписання ним у 2010 році харківських угод. У ДБР вважають це епізодом злочинного плану окупації Росією Криму та Севастополя.