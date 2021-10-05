Не мовчав і вказував на помилки - Разумков про зіпсовані стосунки з Зеленським

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що працюючи у команді він чесно вказує помилки кожного. Він переконаний, що саме так будується команда.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков розповів ексклюзивному інтерв'ю "Прямому".

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"Я зараз не про президента в цілому. Я думаю, що, можливо, я занадто принциповий, можливо, я не мовчу там, де комусь би хотілось. Але я думаю, що це набагато правильніше, саме так повинна будуватися команда, на таких принципах цінностях, щоб один одному міг чесно говорити в очі", - пояснив Разумков.

У "Слузі народу" назвали роботу Разумкова "некомандною" Він наголосив, що всі люди роблять помилки і важливо сприймати критику та враховувати пропозиції колег та друзів.

"Говорити, що ти робиш так, а що не так. Я теж людина, яка робить помилки. Всі ми люди. Не буває так, щоб ти не зробив помилку. Але я слухаю своїх колег і приймаю рішення з урахуванням тих пропозицій, які від них лунають. Це правильно", - зауважив спікер парламенту.

Голова Верховної Ради підкреслив, що не можна бути розумнішим від усіх - необхідно йти на співпрацю з командою.

Я помилився в людях і цінностях, з якими вони йшли - Разумков "Ти не можеш бути експертом у всьому, ти не можеш бути виключно розумнішим за всіх і ти повинен чути людей: і людей всередині своєї команди, і людей, які нас сьогодні дивляться", - запевняє Дмитро Разумков.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю "Прямому" голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що звернеться до суду, якщо монобільшість спробує позбавити його мандату народного депутата.

Водночас спікер парламенту переконує, що не звертатиметься до суду щодо його звільнення з посади глави Верховної Ради, щоб не дати своїм опонентам можливості апелювати до того, що він тримається за посаду.

Крім того, голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що немає сенсу говорити з президентом України Володимиром Зеленським щодо звільнення його з посади спікера парламенту.

Разумков розповів про плани на майбутнє Нагадаємо, Верховна Рада України відсторонила спікера парламенту Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань. Цю процедуру ініціювала фракція "Слуга народу" через порушення регламенту Разумковим.

Раніше "Слуги народу" відмовились від зустрічі з Дмитром Разумковим.

До того ж Володимир Зеленський заявив, що Дмитро Разумков не є членом команди партії "Слуга народу" та обрав власний політичний шлях.

Як відомо, Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня.

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