Не перевелись маньяки, которые готовы развязать третью мировую войну - Порошенко

09 мая 2018, 10:32
 Политика Источник: УНН

На сегодняшний день не перевелись маньяки, которые готовы поставить мир на грань третьей мировой войны. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, передает УНН.

"Человеческая память о колоссальных человеческих жертвах во Второй мировой войне, о тысячах до основания разрушенных городов и сожженных сел раз предостерегает мир от опасности повторения подобной катастрофы. К сожалению, не перевелись еще маньяки, которые готовы поставить мир на грань уже третьей мировой войны. И они здесь, неподалеку. Что от нас требует абсолютной бдительности, ответственности ", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, в военном календаре Украины не должно быть ничего общего со страной-агрессором. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, украинская армия входит в десятку сильнейших европейских армий. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Источник: УНН
 
 
 