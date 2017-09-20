Не последняя конфискация: У Януковича и его окружения хотят отобрать еще 200 миллионов

Генеральная прокуратура намерена в ближайшие дни сообщить о спецконфискации 200 миллионов долларов, которые были украдены экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Об этом сообщил во время заседания парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС в Днепре генпрокурор Юрий Луценко, передает УНИАН.

Он намекнул, что это далеко не последняя конфискация украденных средств прошлой властью.

"Через день мы объявим о спецконфискации еще 200 млн долл. денег Януковича, через месяц объявим еще. Мы постоянно работаем, чтобы вернуть в Украину украденные Януковичем деньги", - сказал Луценко.

Генпрокурор напомнил, что всего Янукович и его соратники вывели из Украины 40 миллиардов долларов.

"Янукович в настоящее время в судебном процессе. Расследование по всем фигурантам дела Януковича завершается. Речь идет об экс-премьер-министре с сыном и ключевых министрах периода правления Януковича", - подчеркнул Луценко.

Он пообещал до конца года завершить расследование финансовых преступлений представителей прошлой власти и передать дела в суд.

Напомним, 28 апреля суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Украины Виктора Януковича.