"Не советский человек!" Выяснился "козырь" Зеленского в переговорах с Путиным

Такое мнение высказал бывший посол США в Украине и аналитик исследовательского центра "Атлантический Совет" Джон Хербст, передает "Голос Америки".

"Не знаю, кто из западных дипломатов или экспертов рекомендовал Зеленскому не спешить с коммуникацией с Путиным и почему. Я бы сказал, что такой совет не является безосновательным. Но такой способ - не единственный разумный путь поднять эту проблему. Думаю, что нет проблемы в звонку Зеленского к Путину, вопрос в том, что Зеленский говорит", - подчеркнул он.

При этом Хербст отметил, что у Зеленского неплохие шансы в переговорном процессе, так как он молод и не является "советским человеком".

Также бывший дипломат прокомментировал обращение Зеленского к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель как можно скорее собраться в формате "нормандской четверки".

"Я думаю, для Зеленского показать свои старания найти решение путем переговоров - это хорошо. Однако есть одно важное "но". Желание и настойчивость найти дипломатическое решение не должно происходить за счет уступок критически важными интересами", - сказал Хербст.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский утром в среду, 7 августа, провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов под Павлополем на Донбассе 6 августа.

Директор Международного института демократий Сергей Таран в эфире ObozTV прокомментировал телефонный звонок Зеленского Путину. По его словам, президент Украины совершил ошибку, общаясь с российским лидером напрямую, без западных посредников.