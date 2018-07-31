Небоженко: Если Манафорт начнет давать показания о сегодняшней украинской элите, то...

Действия Манафорта - это невероятно высокий уровень "белой" разведки США".

Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины - From- UA сообщил украинский политолог Виктор Небоженко.

Комментируя информацию о том, что скандальный политтехнолог Пол Манафорт, работавший во времена экс-президента Януковича, в Украине заработал более $ 60 млн, наш собеседник отмечает следующее: "Манафорт - это такой вялотекущий "черный лебедь", который летает туда-сюда над Украиной. Если он начнет давать показания о сегодняшней украинской элите, то всем будет мало места. А они же все общались с ним. Вы можете вспомнить одну очень важную деталь: Манафорт сделал то, чего не удалось даже президенту Порошенко - он создал систему контролеров работы министерств. Это никому не удавалось. Порошенко поставил смотрящих за хозяйственными потоками, но министерства не контролирует. А Манафорт нашел в каждом министерстве человека, который лично ему докладывал о работе министерства. Это невероятно высокий уровень "белой" разведки США".

На сегодняшний день, продолжает эксперт, украинское правительство хочет, с одной стороны, как-то помочь Трампу выйти из этой ситуации, а с другой стороны, прекрасно понимает, что Манафорт влип в очень большое российское досье.

"Сила Манафорта не в 60 млн и не в том, что он открывал двери в любое министерство, а в том, что о становится криминальным игроком, то есть обвиняемым по делу о российском влиянии на США, на Белоруссию, Казахстан и Украину. И Порошенко это чувствует, он ищет какие-то пути, чтобы использовать Манафорта для помощи Трампу", - добавляет Небоженко.