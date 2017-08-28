Небоженко: Строительство американцами военной базы в Украине - мощнейший удар по России

С помощью украинского кризиса США хотят получить стратегическое преимущество над Россией. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

По его мнению, работы американцев по строительству базы в Украине это более серьезный удар по России, нежели победы оккупантов под Иловайском.

"США хотят получить стратегические преимущества, используя конфликт на Донбассе. В то же время Волкер (спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер - ред.) прекрасно понимает, что Украина не заинтересована в замороженном конфликте, так как почти ежедневно на востоке страны гибнут наши солдаты и офицеры. Хотя, пока мы обсуждаем замороженный конфликт на Донбассе, американцы строят военную базу в Очакове. Это мощный удар по РФ, который на порядок серьезнее победы российских войск под Иловайском. Москва пытается сохранить конфликт на Донбассе в замороженном состоянии, но Запад наступает. И делает это гораздо успешнее. Россия так и не смогла дойти до Очакова, а американцы уже там", - подчеркнул Небоженко.

Как сообщалось, в городе Очаков Николаевской области строительные части Военно-морских сил США приступили к постройке центра оперативного управления флотом для ВМС Украины.