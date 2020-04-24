Нефьодов про своє звільнення: "не виконували задачі"

Максим Нефьодов прокоментував своє звільнення з посади голови митної служби.

Про це він написав у Facebook.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України під час сьогоднішнього позачергового засідання звільнив з посад керівників митної та податкової служб Максима Нефьодова, а також його заступників.

Коментуючи це, Нефьодов заявив, що пишається тим, що звільнили не тільки його, а також пов'язав рішення уряду з тим, що його команда не була згодна "виконувати задачі".

"Пишаюсь тим, що прийшлось звільняти не тільки мене, а і всіх заступників. Не знайшлось нікого, хто б погодився "виконувати задачу". Дякую всій команді, ви всі кращі, аніж я заслуговував, як керівник. Стоїмо", - написав він.

Нагадаємо, під час роботи на посаді голови Мінфіну Ігор Уманський ініціював відставки голови Державної податкової служби Сергія Верланова і голови Держмитної служби Максима Нефьодова, оскільки бюджет нібито недоотримував близько 5 млрд грн щомісяця через схеми з ПДВ.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що команда президента стурбована ситуацією з корупцією в податковій службі і на митниці, де, за словами Уманського, "контрабас" як ішов, так і йде. В результаті Уманський став радником Єрмака. Його діяльність, за словами голови ОПУ, буде пов'язана з викоріненням схем в податковій і митниці.

24 квітня Рада прийняла рішення про створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує факти, озвучені Уманським.

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