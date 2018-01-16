Некоторые нардепы незаконно пересекали линию разграничения, - Геращенко

Несколько народных депутатов нарушали порядок пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе

Об этом заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, комментируя поправку No426 закона о реинтеграции Донбасса, сообщает "ДС" со ссылкой на "Громадське радио".

Указанная поправка касалась ответственности за нарушение режима пересечения контрольных пунктов, однако Геращенко заявила, что не настаивает на ней.

"И в этом сессионном зале находятся народные депутаты Украины, которые нарушали пересечение КПВВ, и где-то "тайными, козьими тропами" несколько раз пересекали эти КПВВ, и чудом оказывались на оккупированных территориях. Очевидно, что это есть и нарушение, и очень сомнительные факты, по которым должна быть в том числе и ответственность - и простых граждан, потому что непонятно, как попадают, и народных депутатов", - сказала Геращенко.

При этом Геращенко не уточнила, о каких именно народных депутатах идет речь.

Напомним, сегодня стало известно, что депутаты от партии "УКРОП" не будут голосовать во втором чтении за законопроект No 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".