Немыря: Украина является мировым лидером по числу переселенцев

Украина занимает четвертое число в мире по количеству переселенцев. Об этом заявил глава Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря во время переговоров с комиссаром Европейского союза Димитрисом Аврамопулосом.

Депутат уточнил, что на данный момент в Украине насчитывается 1,7 миллиона вынужденных переселенцев при общем количестве населения в 40 миллионов человек.

По его словам, в последнем глобальном отчете идет речь о том, что украинское государство находится на четвертом месте по этому показателю после Сирии, Ирака и Йемена.

"Это впечатляющие цифры", - указал народный избранник.

В свою очередь Аврамопулос указал на то, что на данный момент мир должен оказывать Украине помощь в вопросе переселенцев. При этом в данном случае должен быть учтен такой феномен как "длительное перемещение".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что украинское правительство в скором времени планирует увеличить размер социальных выплат для внутренне перемещенных лиц.