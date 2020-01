"Неправильный перевод": Румыния устроила скандал из-за речи Зеленского

В Румынии разгорелся скандал из-за речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности Украины, в которой тот вспомнил о том, как румыны заняли северную Буковину.

В румынских СМИ стали появляться статьи с критикой Зеленского. На это обратила внимание журналистка Марианна Присяжнюк на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

"Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину - румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии", - сказал Зеленский.

Однако на сайте президента Украины была опубликована английская версия речи Зеленского, в которой передел территорий назвали оккупацией - военным захватом. "Northern Bucovina was occupied by Romanians" - говорится на сайте. Позже фразу исправили на "Northern Bukovyna was taken by Romanians".

