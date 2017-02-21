Неприкосновенность с Савченко можно снять лишь по представлению генпрокурора - Пинзеник

Украинское законодательство не предусматривает возможность снять неприкосновенность с народного депутата Украины по его личной инициативе, поясняет руководитель комитета Верховной Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник.

"Есть только один путь (снять неприкосновенность с парламентария - ИФ) - это представление генерального прокурора о даче согласия (Верховной Рады - ИФ) на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко. Другого пути для снятия неприкосновенности закон не предусматривает", - сказал П.Пинзеник агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, комментируя заявление внефракционного нардепа Н.Савченко о ее желании лишиться депутатского иммунитета.