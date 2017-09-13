Невгад назначен замглавы Нацполиции Украины

Начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Виталий Невгад назначен на должность заместителя главы Нацполиции Украины, сообщил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой во время рабочего визита в Донецкую область.

Отмечается, что полковник Невгад возглавит Главное следственное управление. Ранее эту должность занимал Александр Вакуленко.

Как сообщает пресс-служба МВД, Невгад начал служить в правоохранительных органах в 1994 году в Белоцерковском горуправлении милиции. С 2010 года работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД в Киевской области.

С июля текущего года Невгад занимал должность главы полиции Донецкой области. Он сменил на этой должности Вячеслава Аброськина, получившего должность замглавы Нацполиции. Ранее, с середины декабря 2014 года, был заместителем руководителя полиции региона.

Яровой также сообщил о том, что полицию Донецкой области будет возглавлять генерал Николай Семенишин. Ранее он руководил полицией в Хмельницкой области.

