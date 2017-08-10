Невыездной Насиров вернулся: отстраненный глава ГФС снова на работе

Отстраненный с должности главы Государственной фискальной службы вернулся к исполнению своих обязанностей на этой должности.

Как информирует издание "Буквы", с 4 августа Роман Насирова вернулся на работу.

Эту информацию журналистам издания подтвердили в приемной Насирова.

В ГФС уточнили, что он пока не подписывает никаких документов и не принимает решений, а функции председателя фискальной службы до сих пор исполняет Мирослав Продан.

Он (Насиров - ред.) с пятницы на работе. Выполняет обязанности Продан. Насировне подписывает документы и не принимает решения. Он был снят с должности на время проведения следствия. Следствие уже закончилось, - уточнили в ГФС.

Напомним, 3 марта 2017 года РоманаНасирова отстранили от должности председателя Государственной фискальной службы. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб государству на почти 2 миллиарда гривен.

27 июля НАБУ завершили расследование дела Насирова, однако его результаты пока не озвучивают.