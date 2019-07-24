New York Times: Риски радикального обновления в Украине

2014-й был годом революции; 2019-й - год радикального обновления, менее бурного, но не менее масштабного. Ожидания - и риски - сегодня почти так же велики, как и тогда.

В воскресенье избиратели по всей стране совершили очередной скачок веры, передавая еще больше власти своему новому и непроверенному лидеру. В апреле бывший комик Владимир Зеленский прошел путь от случайного президента в сериале до неожиданного становления реальным президентом страны. На парламентских выборах в эти выходные он привел свою партию к очередной потрясающей победе, пишет Уна Хайдари в колонке The New York Times.

Она отмечает, что в конце мая, надеясь извлечь выгоду из своей популярности, Зеленский распустил парламент, в котором по-прежнему доминировал лагерь предыдущего президента Петра Порошенко. В воскресенье избиратели дали ему мандат, о котором он просил.

Поскольку во второй половине дня во вторник подсчитано было более 96% бюллетеней, партия Зеленского "Слуга Народа", названная в честь сериала, в котором он снялся, похоже, набрала около 43 процентов голосов избирателей и получила более 250 из 424 мест. "Слуга народа" является первой партией, получившей абсолютное парламентское большинство с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

На втором месте ведущая пророссийская партия, на третьем партия бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. (Блок, возглавляемый Порошенко, занял четвертое место.) Партия новичков "Голос", которую возглавляет рок-звезда и осуждает влияние олигархов и авторитетных элит, по прогнозам, получит 20 мест; считается естественным союзником Зеленского. По оценкам, 70 процентов избранных членов парламента являются новичками.

"Не пытайтесь объяснить эти электрифицирующие результаты, рассматривая повестку дня Зеленского. Ни у него, ни у его партии нет четко определенной платформы; их кампания выступала против коррупции, в целом не говоря о том, как с ней бороться, и, по сути, выступала за перемены во имя перемен", - предупреждает автор на страницах газеты.

Хайдари добавляет, что случайное обаяние Зеленского и сообразительность в социальных сетях принесли ему политические очки. Но чтобы по-настоящему понять выборы этого года, нужно посмотреть, через что прошла Украина за последние пять лет.

В начале 2014 года десятки тысяч украинцев вышли на улицы Киева, чтобы осудить повсеместную коррупцию и растущий авторитаризм правительства, слишком дружелюбного к России. После того как протестное движение превратилось в революцию, а президент Виктор Янукович покинул свой пост и сбежал, заразительный оптимизм распространился по всей Украине.

Протестующие в столице хотели, чтобы страна приблизилась к Евросоюзу. Но многие украинцы в других странах обеспокоены тем, что новые центральные власти будут пренебрегать конкретными потребностями и особенностями своих регионов; некоторые, казалось, думали, что Россия будет лучшим смотрителем.

Вскоре Россия аннексировала Крымский полуостров, и поддерживаемые Россией боевики начали пытаться вырезать части государства на востоке страны. Это, в свою очередь, вызвало новую волну патриотизма в других местах. Порошенко был избран президентом в мае в чрезвычайно напряженный момент. Затем он решил использовать более националистические аккорды революции.

Основные проблемы, такие как коррупция или повышение уровня жизни, стали второстепенными для вечных попыток Порошенко заявить о себе как о сильном лидере и опекуне Украины. В конце прошлого года он объявил 30-дневный период военного положения после того, как российские войска обстреляли украинские корабли у берегов Крыма.

За все это его наказали во время для голосования: в апреле и снова в эти выходные. Порошенко мог бы подумать, что, будучи факелоносцем революции 2014 года, он не может потерять поддержку страны. Вместо этого он узнал, что украинцы не будут долго страдать от политиков, которые используют подлинные обиды и угоняют массовые движения для своего политического продвижения.

Кажется, украинцы слишком хорошо знают, за что обычно выступают политики. Твитнуть Поделиться

Кажется, украинцы слишком хорошо знают, за что обычно выступают политики. Напротив, неопределенность предложений Зеленского позволяет избирателям различных убеждений проецировать на него свои надежды и амбиции.

И все же он унаследовал электорат, глубоко скептически относящийся ко всему политическому. Согласно опросам, проведенным Киевским международным институтом социологии в 2017 и 2018 годах, парламент - это институт, которому украинцы доверяют меньше всего - даже меньше, чем российским СМИ - пропагандистской машине, вовлеченной в информационную войну против Украины. Некоторые люди также оспаривают утверждение Зеленского о том, что он свободен от неблагоприятного влияния, указывая на то, что его комедийное шоу транслировалось на телеканале, принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому, которого обвиняют в финансовом мошенничестве.

2014-й был годом революции; 2019-й - год радикального обновления, менее бурного, но не менее масштабного. Ожидания - и риски - сегодня почти так же велики, как и тогда.

Как сообщалось, 21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия должна огласить результаты голосования в течение 15 дней со дня волеизъявления, то есть не позднее 5 августа. До 10 августа итоги выборов объявят официально.

Согласно Конституции, новоизбранная Верховная Рада должна собраться на свое первое заседание в течение 30 дней с момента обнародования результатов выборов. Последний возможный день, когда должен собраться на заседание новый парламент - 9 сентября 2019 года.

ЦИК обработала уже более 90% протоколов. Согласно результатам, партия "Слуга Народа" набирает 43,14% голосов. На втором месте "Оппозиционная платформа - За життя", за которую проголосовали 13,02% избирателей. В тройку лидеров также попала "Батькивщина" с результатом 8,18%. За партию "Европейская Солидарность" проголосовали 8,12% украинцев. Политсила "Голос" получила 5,84% голосов.