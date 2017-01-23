Незаконные выборы в Крыму: в Раде зарегистрировали проект обращения к ОБСЕ

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины "Про Окончательный Отчет ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 2016 года".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Авторами проекта постановления No5687 стали восемь народных депутатов, среди которых первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и заместитель Председателя парламента Оксана Сыроид.

Проект обращения адресован парламентам государств-участниц ОБСЕ и действующему председателю ОБСЕ, Федеральному министру европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Себастьяну Курцу.

"Верховная Рада Украины выражает свою обеспокоенность тем, что в Окончательном Отчете Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отвергнуто основополагающий принцип, закрепленный в Декларации принципов международного наблюдения за выборами, которую подписала ОБСЕ 27 октября 2005 года", - говорится в проекте Обращения.

В частности отмечается, что недопустимым является то, что АР Крым и Севастополь, которые являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины, рассматривались как составные части федерального округа и там были образованы четыре одномандатных округа.

"Таким образом, выборы в Государственную Думу были проведены на территории иностранного государства, на которое не распространяется суверенитет Российской Федерации. В результате таких выборов Государственная Дума Федерального Собрания РФ седьмого созыва не может считаться легитимно избранной", - отмечается в тексте проекта.

Верховная Рада также констатирует, что окончательный Отчет Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Государственную Думу РФ 2016 года не содержит никакой юридической оценки влияния проведения голосования в Крыму и Севастополе на результаты этих выборов.

В тексте обращения также отмечается, что "в Отчете (ОБСЕ) отсутствует даже базовый анализ влияния обстоятельств и проблем, возникших в избирательном процессе в Российской Федерации в результате проведения псевдоголосования на временно оккупированной территории Украины".

"Считаем недопустимым обнародование в Отчете статистики по количеству избирателей, участков, бюллетеней на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, учитывает незаконно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополь", - сказано в тексте.

Верховная Рада Украины заявляет о недопустимости игнорирования в Окончательном Отчете ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 2016 года фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированной АР Крым и города Севастополь, а также призывает ОБСЕ/БДИПЧ оперативно разработать стандарты реагирования и оценивания вызовов для избирательных стандартов, связанных с агрессивными действиями одних государств-участниц ОБСЕ на территории других.