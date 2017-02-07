Независимость или территориальная целостность?

Впервые за последние годы Александр Мотыль, профессор политологии Ратгерского университета (США) призвал Украину избавиться от Донбасса как своего рода опасной для ее судьбы социально-политической опухоли. На этот раз его аргументы, высказанные в статье «Киеву стоит отречься от Донбасса» (Foreign Policy, 2. 02.2017), связаны главным образом с вступлением в должность нового президента Соединенных Штатов и выстроены неотвратимо логично.

В начале статьи профессор Мотыль отмечает существенные успехи Украины за последнее время, в том числе и то, что «ее вооруженные силы успешно превратились из шеститысячного боеспособного войска, имеющегося в середине 2014 года, в мощную, закаленную в боях армию, которой удалось заставить Россию и ее марионеток прекратить боевые действия на Востоке». Однако геополитическая ситуация для Украины сейчас существенно ухудшилась. «Оппозиция Трампа ЕС и НАТО, принятие им Брексита, демонизация им Германии и поддержка правых популистов угрожают подточить Европу и ее институты, разорвать трансатлантические связи и разрушить идею когерентного Запада. Такие шаги поощрят Путина перехватить инициативу и искать новое решение для существующей донбасской дилеммы, — пишет Мотыль. — Путин может использовать оккупированный Донбасс, чтобы добиться уступок по другим вопросам: будь то снятие экономических санкций или сотрудничество в вопросе сохранения режима Башара аль-Асада в Сирии. Тогда бы Путин отвел свои войска из Украины, прекратил оказывать помощь сепаратистам и сообщил Киеву, что тот может получить свою территорию обратно. Таким шагом Путин выиграл бы баллы у США и Европы, позволив ему создать образ России как миролюбивой и великодушной страны, которая стремится к стабильности и миру с Западом». Мощный пропагандистский аппарат Кремля мог бы подать населению России этот шаг как большую победу действующего режима.

Что должен делать в этих обстоятельствах Киев? Принять путинский подарок? Александр Мотыль считает: «Этот подарок имел бы плохи последствия. Киев скорее всего столкнулся бы с тотальной войной с брошенными сепаратистами — в которой, вероятно, победил бы, но потом бы столкнулся с необходимостью огромных капиталовложений, чтобы наладить жизнь в опустошенном регионе и попытаться завоевать сердца и умы его антикиевского населения. По оценкам экономиста Андерса Ослунда, на то, чтобы возместить ущерб, нанесенный Россией, нужны как минимум 20 млрд долл.; весь бюджет Украины составляет примерно 26 млрд долл. Не менее изнурительными для Украины были бы и политические последствия реинтеграции оккупированного Донбасса. Несколько миллионов антизападных избирателей, возвращенных в ее лоно, голосовали бы против прозападных реформ на Украине. Пророссийские политические силы, которые руководили и до сих пор руководят регионом, получили бы вторую жизнь. А олигархи и воры, которые десятилетиями так плохо хозяйничали на Донбассе, вернулись бы во власть. Тогда Донбасс играл бы такую же ретроградную роль, которую он играл в украинской политике с момента обретения ею независимости в 1991 году. Политическое напряжение возросло бы, вернулась бы поляризация Восток — Запад, Киев стал бы политически и экономически несостоятельным, а Путин бы добился того, к чему он стремился с самого начала — полностью нестабильной Украины, минус затраты на финансирование конфликта низкого уровня на экономически обреченной территории».

Вывод из этого такой: «Киев абсолютно не готов к тому развитию событий, которое может разрушить Украину при минимальных затратах для Путина: когда Россия вернет Донбасс. На что бы Киев ни решился, украинцы должны сначала определить, что для них является самым главным: независимость или территориальная целостность. Минские соглашения давали Украине возможность наслаждаться первым и добиваться второго. Такое положение дел не могло продолжаться всегда, но Трамп и Путин ускорили его конец. До Трампа украинцы могли избегать принятия слишком многих сложных решений относительно своих стратегических приоритетов. С появлением Трампа уже не могут».

Действительно: о готовности США к снятию санкций с России в обмен на ее активную роль в борьбе против исламистов на Ближнем Востоке и на уменьшение объема действий против Украины свидетельствует множество факторов, в том числе интервью вице-президента Майка Пенса телекомпании АВС 5 февраля. Хотя говорить о каком-то определенном сценарии развития событий сегодня рано (Александр Мотыль, следует сказать, тоже стоит на такой позиции, не исключая полномасштабной войны России против Украины, хотя это крайне невыгодно для самой России, исходя из стратегических соображений, «мало кто из рационально мыслящих лидеров мог бы выбрать такой самоубийственный курс — разве что здесь замешаны идеологические или личные амбиции»). Однако вероятнее действительно «подарок от Кремля» в виде «ЛДНР» с новыми «лидерами» и сформированными — на почве Минских соглашений! — собственными властными структурами, судами, прокуратурой и «народной милицией» плюс минимум сотнями тысяч тех «мирных террористов», кто весной 2014-го вопил: «Путин, приди!», — захватывал властные учреждения и блокировал украинские воинские части…

Но кто сказал, что Украина должна мириться с российскими марионетками и их «социальным гумусом» («ватниками»), позволять фактическую легализацию «ЛДНР» путем «выборов» на ныне оккупированных территориях, предоставлять террористам представительство в Верховной раде и бросать все ресурсы на восстановление Донбасса? Минские договоренности относятся к другому историческому времени, когда террористы еще не убили тысячи и тысячи людей и не запустили необратимые социально-политические процессы, подобные тем, которые запустили в свое время нацисты. Ведь если бы Германия прекратила войну и вывела войска с оккупированных территорий в 1939-40 годах, ситуация была бы принципиально иная, чем после Бабьего Яра и тотальной «зачистки» оккупированных стран от «неполноценных элементов»… Черта в нынешней «гибридной войне» перейдена, и единственным приемлемым для Украины вариантом может быть капитуляция «ЛДНР» (с одновременной амнистией тех, кто лично не был задействован в преступлениях), с введением на этой территории чрезвычайного положения (неужели Франции в борьбе с исламистами можно, а нам — нет?), с отменой на период действия этого состояния любых выборов и передачей власти военно-гражданским администрациям. И, конечно, фильтрационные лагеря для тех, кто возвращается из России, и для «ватных» активистов, лишение коллаборационистов избирательных прав на длительный срок, закон о «запрете на профессии» (прежде всего учителей, сотрудников СМИ и госслужащих) для определенных категорий населения, лишение украинского гражданства в необходимых случаях и т.п.

Все это вполне нормальные меры, имеющие целью очищение оккупированных территорий и предотвращение терроризма во всех его формах; они испытаны демократическими (подчеркиваю это, именно демократическими) государствами как в послевоенной Европе, так и позже (практика «запрета на профессии» — в ФРГ в 1950-70-х, лишение гражданства — в сегодняшнем Израиле). Ну а для восстановления инфраструктуры оккупированных территорий не обойтись без привлечения к гражданским работам самих жителей этих территорий. Опять-таки это практика послевоенной Европы. Той, «настоящей», о которой говорили на встрече в редакции «Дня» Оксана Пахлевская и Галина Аккерман, а не той, которая допустила настоящую охоту на футболиста Романа Зозулю, играющего в Испании, за то, что якобы герб Украины на его футболке является… нацистским символом. Что касается горячих апологетов «русского мира», то следует помочь им выбрать вариант «чемодан-вокзал-Россия». Жестко? Да. Недемократично? Нет. Потому что демократия только тогда чего-нибудь стоит, когда умеет защищаться. Так, как Великобритания во времена Второй мировой или Израиль на протяжении всей своей новейшей истории.

В случае же, если политика Украины относительно «ЛДНР» будет базироваться на призывах «давайте жить дружно», обозначенная профессором Мотылем трагическая дилемма — «независимость или территориальная целостность» — предстанет в полный рост…