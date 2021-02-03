Інформаційна агресія є частиною гібридної війни Росії проти України - Турчинов

Санкції Ради Національної безпеки та Оборони проти каналів Медведчука спрямовані на боротьбу з Росією у гібридній війні.

Про це в ефірі "Прямого" заявив секретар РНБО (2014-2019), керівник Центрального штабу партії "Європейська Солідарність" Олександр Турчинов.

"Це, мабуть, перший реальний крок на зміцнення національної безпеки та оборони, який зробила команда президента Зеленського за два роки. Безумовно я такий крок підтримую.Ви знаєте моя позиція завжди була - активно і жорстко протидіяти агресії Російської Федерації, а саме інформаційній агресії. Вона є важливою складовою гібридної війни, яку Росія розв'язала проти нашої держави та веде уже протягом семи років", - заявив Турчинов.

За його словами відповідне рішення Верховна Рада розглядала ще у 2018 році з ініціативи проєвропейської коаліції.

"Що стосується рішення Верховної Ради - воно приймалось наприкінці 2018 року і його ініціювали фракції "Народного фронту", "Блока Петра Порошенка" і "Самопоміч". Рішення було прийняте, але для його реалізації були окремі складнощі. Справа в тому, що санкції це такий важливий і достатньо ефективний інструментарій, який відповідно до українського законодавства та і до законодавства багатьох країн застосовується саме до іноземних суб'єктів - фізичних і юридичних осіб", - наголосив керівник Центрального штабу партії "Європейська Солідарність".

Він зазначив, що свого часу влада дала доручення СБУ щодо перевірки окремих осіб, з метою отримання неспростовних доказів причетності до терористичної діяльності, що дозволило б запровадити санкції згідно з законодавством України.

"В українському законодавстві є тільки одна позиція коли санкції можна застосовувати до українських резидентів і громадян України - це їх безпосередня участь в терористичній діяльності, інших підстав для застосування санкцій до українських громадян законодавством не передбачено. Саме тому, коли рішення було прийняте ми доручили Службі безпеки України провести перевірку всіх суб'єктів, які причетні до інформаційного пулу кума Путіна Віктора Медведчука, для того, щоб відкрити кримінальні справи щодо їх участі у терористичній організації. Це достатньо вагома позиція і єдина підстава, яка потрібна була нам для прийняття відповідно рішення", - підкреслив Турчинов.

Відповідне Рішення про закриття телеканалів було прийняте в 2018 році за Порошенка Постановою ВР про санкції. Серед авторів були Ігор Лапін, Сергій Висоцький, Тетяна Чорновіл та інші. Постанову "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проголосували 4 жовтня 2018 року 229 депутатів.

Як відомо, 2 лютого Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ та соратника Віктора Медведчука Тараса Козака і контрольованих ним телеканалів каналів "112-Україна", NewsOne, ZIK - "Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", "Нові комунікації".

Крім того, Євросоюз підтримав санкції проти проросійських телеканалів в Україні.

Нагадаємо, Олександр Турчинов заявив, що в основі санкцій РНБО проти проросійських телеканалів лежить ініціатива проєвропейської коаліції 2018 року

Міністр культури України Олександр Ткаченко назвав телеканали проти яких ввели санкції, іноземною пропагандистською машиною.

Прямий канал

https://prm.ua