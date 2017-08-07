Ни одно государственное учреждение Польши не получало запрос на экстрадицию Саакашвили - депутат

Государственные учреждения Польши не получали запрос на экстрадицию экс- президента Грузии Михеила Саакашвили, сообщила польский депутат Малгожата Госевска.

По словам политика, соответствующее письмо не получило ни одно госучреждение страны.

"Господин президент Саакашвили находится в Польше как друг Польши и поляков, а власти и граждане Республики Польша относятся к нему с тем уважением, которого заслуживает политик, который сыграл существенную роль в установлении дружеских отношений между Польшей и Грузией", -подчеркнула политик на своей странице в Facebook.

Госевска также отметила тот факт, что "президентство Михеила Саакашвили заслужило высокую оценку в Польше". В связи с проведенными им политическими, экономическими и публичными реформами, а также введением Грузии в семью стран НАТО И ЕС с перспективой сленства страны в евроатлантических структурах.

"Благожелательность и уважение, которыми проникнуты поляки в отношении Михеила Саакашвили, являются всеобщими и не зависят от внутренних делений или политических симпатий. С учетом всего этого, думаю, что при любом действии в отношении бывшего президента Грузии необходимо досконально проанализировать ситуацию, чтобы не были приняты такие решения, которые не будут одобрены в Польше", - подчеркнула политик.

4 августа Михеил Саакашвили прибыл в Польшу и выступил на мероприятии, посвященному годовщине Варшавского восстания.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства. Поводом для решения стал тот факт, что экс-президент Грузии не упомянул в анкете о том, что находится в розыске на родине.

Саакашвили, который находится в США, сообщил о намерениях бороться за гражданство и вернуться в Украину на законных основаниях.

Ране СМИ сообщали о том, что Саакашвили могут выдать Грузии в том случае, если он окажется на территории Украины и Грузия пришлет новый запрос на его экстрадицию.

По материалам: Грузия-Online